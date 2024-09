La fête sous la pluie pour la nouvelle place du Marché

Après les discours d’usage, les participants ont pu partager un verre et déguster quelques spécialités concoctées par les commerçants de la rue et de la place du Marché. Un épilogue avant l’heure, puisque tous les travaux ne sont pas terminés. L’édicule à l’est de la place doit encore achever sa mue et, d’ici cet automne, plusieurs arbres y seront plantés. La présidente du Conseil général, Béatrice Thiémard-Clémentz s’est voulue rassurante : « Ils seront adaptés au climat de notre région. » Le conseiller communal Théo Huguenin-Elie a dressé la liste des essences choisies : « Il y aura notamment un noisetier de Byzance, un frêne, un cerisier des oiseaux, deux tilleuls et un orme argenté ».

Rien n’a été simple dans cette aventure. Le projet a divisé la population, occupé les séances du Conseil général, fait parler dans les bistrots. La nouvelle place est là, piétonne et pavée. Elle plaît ou elle ne convainc toujours pas, elle inquiète ou elle réjouit ceux qui imaginent déjà son futur. Jeudi soir, elle a été officiellement remise à la population. « Mesdames et messieurs, cette place vous appartient, c’est la vôtre », a confirmé le représentant du Conseil communal. /cwi