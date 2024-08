Des mots d’ici qui sentent les pives

Dans l’Arc jurassien, les élèves qui craignent les mauvaises notes se mettent parfois à « schinder » avec des « billets de triche », là où leurs homologues parisiens se serviraient d’une antisèche. On ramasse des « pives » alors que de l’autre côté de la frontière, on ne trouve que des pommes de pin. La preuve que même entre francophones, on ne partage pas toujours le même vocabulaire.

« Mots et expressions de l’Arc jurassien. Petit parcours cartographique » de Mathieu Avanzi, jeudi 19h40 au CIP à Tramelan. Mathieu Avanzi est professeur à l’Université de Neuchâtel et il dirige le Centre de dialectologie et d’étude du français régional. Invité dans la Matinale RTN, il a expliqué que s’il existe des différences régionales et même microrégionales au niveau du vocabulaire, c’est que les patois n’ont pas partout cédé la place au français à la même époque. Aujourd’hui, les mots et expressions du terroir présentent une dimension identitaire et sont revendiqués avec fierté par certains locuteurs, un contraste avec la manière dont le système scolaire a longtemps érigé en modèle le français académique, venu de Paris.

A signaler également le livre que Mathieu Avanzi a signé sur la question avec Pascal Claivaz, « Mots et expressions de l’Arc jurassien ». /jhi