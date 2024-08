Renaissance d’une fête villageoise à Fontaines

On dit souvent que les Fêtes villageoises disparaissent les unes après les autres : à Fontaines, c’est le contraire. La première édition de la toute nouvelle Fête villageoise de Fontaines, c’est ce samedi, le 31 août, devant l’école, de 10h à 2 heures du matin. Au programme, notamment : vide-greniers, animations pour les petits et grands, musique et restauration. Les trois associations du village y participent.

Nicole Aquilon, une des organisatrices de l’événement et la présidente de l’association les Lèchebeurcanes, née dans l’élan de cette fête, a raconté lundi dans « La Matinale » que cette fête est née d’une conversation partie du constat que cela faisait longtemps qu’il n’y avait plus eu de célébrations du genre dans le village. A partir de là, de nombreuses personnes enthousiastes ont souhaité participer.

La fête villageoise précédente a disparu il y a plus de dix ans, victime de transformations dans le village, mais aussi, d’une certaine manière, de la Commune unique, qui a éloigné les interlocuteurs des citoyennes et des citoyens. Les autorités politiques soutiennent malgré tout cette nouvelle initiative, notamment en mettant à disposition la salle du collège en cas de pluie.

En fonction du succès de cette première édition, la Fête villageoise de Fontaines pourrait devenir un rendez-vous annuel. /jhi