Sept siècles au rythme des moulins à La Sagne

Quand les moulins tournaient à La Sagne. La nouvelle exposition temporaire du musée régional de la commune remet au jour un patrimoine oublié. Celui des moulins hydrauliques. Dès le 31 août 2024 et jusqu’au 18 mai 2025, les visiteurs du musée pourront découvrir les différentes utilités des moulins dans les montagnes neuchâteloises. Mais aussi en apprendre plus sur les gens qui vivaient à cette époque. Pour cela, le musée mise sur une exposition interactive et participative. Notamment avec la possibilité de se déguiser en costume d’époque ou d’actionner soi-même, un moulin. « La nouvelle ligne directrice du musée va vraiment proposer plus de choses pour les familles », explique la nouvelle conservatrice du musée, Esabeau Soguel. En plus de l’exposition, une visite d’une ancienne scierie à eau Sagnarde sera organisée pour les familles, le dimanche 27 octobre.