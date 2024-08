L’Open Air de La Neuveville a enchanté petits et grands

La Place de la Liberté a accueilli durant quatre soirées les adeptes du 7e art. Le ciné2520 a proposé quatre films, de mercredi à samedi à La Neuveville. Depuis 2018, les projections sont précédées par des concerts d’artistes régionaux. Cette 21e édition a attiré du monde. Les organisateurs ont comptabilisé plus de 1’300 spectateurs. La soirée de vendredi et la projection de « Moi, Moche et Méchant 4 » a attiré les foules avec ses 600 spectateurs. « On a fait salles combles autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. On a dû ouvrir la salle du cinéma. Et même là, on a dû refuser du monde » nous a indiqué Laurence Pernoud, co-présidente du ciné2520. Pour rappel, la Place de la Liberté peut accueillir 450 personnes au maximum pour des raisons de sécurité.