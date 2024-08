« La meilleure édition du Lakelive »

Après 10 jours de fête à Bienne, les lumières se sont éteintes dans la nuit de samedi à dimanche au Lakelive Festival. L’heure est au bilan et il est « positif ». Cette 5e édition a réuni plus de 80'000 visiteurs, selon Lukas Hohl, co-organisateur de la manifestation. Un chiffre identique à l’an passé, qui tend donc à se stabiliser. « Les gens comprennent notre concept et notre vision », précise Lukas Hohl. De quoi combler l’équipe qui « considère cette édition comme la plus belle, depuis la première en 2018 », peut-on lire dans un communiqué de presse.