Alix de Micheli : « C’est quand même incroyable tout ce que l’on vit ! »

Un 15e trophée célébré comme si c’était le premier. Le NUC a remporté samedi la Coupe de Suisse féminine de volleyball à Winterthour. Une victoire aisée 3-0 contre Aesch-Pfeffingen. Les Neuchâteloises ont gagné ce trophée pour la quatrième fois de son histoire, la troisième d’affilée.

Un peu moins de 48 heures après ce titre, fêté dignement samedi soir avec les fans, Alix de Micheli a pu « redescendre », ce lundi dans La Matinale. « On a quand même une grosse semaine qui s’annonce », explique la capitaine du NUC, faisant référence à l’acte I de la finale des play-off de Ligue A qui se joue dimanche prochain.

Comme l’a dit la coach Lauren Bertolacci au terme de la rencontre, si son équipe a remporté sans soucis la finale, cela ne veut pas dire que ce titre a été facile à gagner. Un avis que partage Alix de Micheli : « On a dû quand même pas mal travailler, comme à chaque fois ».

« On a eu un quart de finale des play-off et les demies aussi où on n’a pas joué notre meilleur volley, on n’a pas été vraiment poussé dans nos derniers retranchements et là on savait qu’elles [les joueuses d’Aesch-Pfeffingen] allaient venir le couteau entre les dents », précise la capitaine neuchâteloise.





Une dernière pour le duo de coaches

Cette finale de Coupe de Suisse avait une symbolique particulière : c’était la dernière du duo d’entraîneures Lauren Bertolacci et Haley Brightwell et de la libéro Fabiana Mottis sous le maillot neuchâtelois.

« Pendant la cérémonie, quand on reçoit les médailles, on est toutes devenues un peu émotives, là on se rend compte que c’est la dernière médaille en Coupe de Suisse qu’on remporte toutes ensemble », reconnaît Alix de Micheli. Mais pour la capitaine, l’équipe a réussi à faire abstraction sur le terrain.