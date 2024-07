Le premier burger « Fait Maison » de Suisse est à Saint-Blaise

Des prix à ajuster

Pour réaliser ses burgers, le patron de Greasemonkees Yves Oppliger a mis un point d’honneur à se fournir uniquement chez des producteurs de la région, ce qui forcément coute plus cher. Pourtant, les prix affichés sur la carte restent raisonnables. Il faut ainsi débourser 18.50 francs un cheeseburger de bœuf avec des oignons confits, du fromage et de la sauce maison. « On n’est clairement pas assez cher encore. Après on a une politique du prix juste, mais certainement que notre carte est légèrement en deçà de la réalité par rapport au travail que l’on fournit derrière », analyse Yves Oppliger. /dpi