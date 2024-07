Des nouveaux filets pour protéger la H10 des pierres

De nouvelles mesures de protection sur le tronçon de la H10 entre Fleurier et Les Verrières. Des filets pare pierres modernes vont être installés entre St-Sulpice et Les Rutelins, là où un éboulement est survenu début 2022. Entre 80 et 100m cubes de roche avaient alors été évacués.

« C’est un secteur où il y a déjà des filets, donc c’est un remplacement », explique Dominique Flückiger, chef de l’office de l’entretien aux Ponts et Chaussées. « Les filets arrivent en fin de vie, ils ont environ 50 ans, et ne répondent plus aux normes et aux risques actuels. » Les nouveaux équipements doivent eux aussi tenir un demi-siècle. En tout, 270m de filets doivent être changés. Ils « ont l’avantage d’être souples, par rapport à la topographie du terrain pour la mise en place et au niveau de l’entretien », complète Dominique Flückiger.