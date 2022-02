Eboulement sur la H10: « du jamais vu dans le canton »

Des arbres arrachés, une route complètement obstruée et des rochers de la taille d’un caddie qui éclatent sur la chaussée. La scène est impressionnante et se déroule sur la H10 entre Fleurier et les Verrières. Depuis lundi matin, un éboulement coupe cet axe reliant le Val-de-Travers à Pontarlier. Des ouvriers s’activent depuis sur la paroi rocheuse pour sécuriser les lieux.