Bon bilan pour les cafétérias de l’UniNE

Un bilan positif des deux côtés. Après plusieurs années d’arrêt pendant la pandémie de Covid-19, les cafétérias de l’Université de Neuchâtel avaient été investies par un nouveau prestataire en février. Eateco, restaurant végan, qui n’utilise donc aucun produit d’origine animale, s’est installé dans trois cafétérias, respectivement dans la faculté des lettres, des sciences et de droit. Ouvert depuis 2017, l’établissement a récemment fermé son restaurant, situé au-dessus de la gare, pour se concentrer pleinement sur le projet UniNE. Un service traiteur est toutefois encore proposé. Après presque six mois, le bilan est bon pour le prestataire « on a eu beaucoup de soutien par nos clients au campus et aussi par les anciens clients du restaurant. », souligne Arianna Bramati, co-fondatrice de Eateco.