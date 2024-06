Le printemps pluvieux ne fait pas que des heureux

Le maïs se développe beaucoup avec le soleil. Et si une période plus sèche arrive avant que la plante ait pu créer d’assez longues racines afin qu’elle puisse aller chercher de l’eau en profondeur, le maïs n’arrivera pas à maturité. « On a beaucoup d’inquiétudes avec cette culture », reconnaît Yann Huguelit.

La vigne aussi demande déjà beaucoup d’intervention à cause du mildiou et de l’arrivée de l’oïdium. Mais c’est, là également, difficile d’accès puisque les terrains sont très humides.

Du côté du fourrage, la quantité est là, mais pas forcément la qualité. Les herbages ont poussé rapidement, et même trop puisque le bétail n’arrive pas à suivre le rythme. De plus, les agriculteurs ont besoin de plusieurs jours de beau et de sec pour pouvoir récolter et surtout sécher le fourrage, ce qui n’est pas le cas ce printemps.