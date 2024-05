Stationnement : « Il ne faut pas incriminer les Chaux-de-Fonniers »

Au tour des référendaires qui combattent la nouvelle politique de stationnement à La Chaux-de-Fonds de présenter leurs arguments en vue de la votation communale du 9 juin. Le PLR, l’UDC, les Vert’libéraux et le Centre, les quatre partis opposés au projet de l’exécutif lors du vote de novembre au Conseil général, ont facilement récolté les signatures nécessaires. De quoi aborder le verdict des urnes avec confiance. Pour l’essentiel, les opposants balaient les arguments de la gauche dans ce dossier. Ils ne proposent pas un nouveau projet.

Le plus petit dénominateur commun entre gauche et droite, ce serait d'installer des horodateurs au centre-ville, et ailleurs, de changer la couleur des lignes de parcage, les faire passer du blanc au bleu pour éviter de laisser penser aux utilisateurs externes que ces places de stationnement sont gratuites à durée illimitée. Mais là où la gauche ne voit que la contrainte du découpage en huit zones pour limiter le trafic interne, le comité référendaire préférerait des incitations pour aider le Chaux-de-Fonnier à lâcher un peu son volant. « On se trompe de cible, parce qu’on essaie de régler le trafic interne par une politique de stationnement là où n’est pas le problème. Et puis surtout, on va demander aux Chaux-de-Fonniers, aux familles de la classe moyenne, de payer », s’insurge la libérale-radicale Sarah Curty.