Pour une gratuité des infrastructures dédiées à la jeunesse

Des infrastructures gratuites pour la jeunesse à Val-de-Ruz. Voilà en résumé ce que demande une initiative communale qui vient d’être lancée. Le comité à l’origine de la démarche souhaite instaurer la gratuité pour la location des infrastructures communales, terrains et salles, qui seraient utilisées par les jeunes de 4 à 20 ans. De nombreux clubs sportifs sont à l’origine du texte : le FC Val-de-Ruz, Val-de-Ruz Basket, le Tennis Club Val-de-Ruz, le Tchoukball Club du Val-de-Ruz, le Ski-club Chasseral-Dombresson-Villiers et la FSG Les Geneveys-sur-Coffrane. Cette initiative serait aussi au bénéfice des associations impliquées dans la culture.





Des tarifs de location particulièrement élevés pour le FC Val-de-Ruz

À titre d’exemple, le FC Val-de-Ruz affiche des tarifs de location beaucoup plus élevés que d’autres clubs de football du canton. Pierre-Emmanuel Buss, membre du comité du FC Val-de-Ruz, indique que le club débourse 60'000 francs pour la location des terrains, un montant auquel s’ajoutent 30'000 francs de charges. Le FC Val-de-Ruz enchaîne les résultats déficitaires depuis plusieurs années.

C’est une enquête comparative de l’Association neuchâteloise de football, l’ANF, qui a fait prendre conscience au club de la charge financière qui pèse sur ses épaules. « On paie entre cinq et dix fois plus que les autres clubs », précise Pierre-Emmanuel Buss. Les cotisations ne suffisent plus à couvrir les frais, ajoute-t-il.

L’objectif de l’initiative est d’instaurer un système qui prévaut notamment en Ville de Neuchâtel, mais aussi à La Chaux-de-Fonds et au Locle où la philosophie en place est similaire.