Rolex ou le discours sur l’excellence

Rolex s’est imposée comme l’une des marques les plus fortes au monde. Un succès que Pierre-Yves Donzé décortique dans « La Fabrique de l’excellence. Histoire de Rolex », paru aux Éditions Livreo-Alphil. L’historien chaux-de-fonnier, professeur aux universités d’Osaka et de Fribourg, est un habitué des recherches sur l’histoire horlogère, puisqu’il s’y intéresse depuis une quinzaine d’années. Mais, a-t-il expliqué jeudi dans La Matinale RTN, «il restait toujours une interrogation qui était liée au succès de Rolex. Ce n’est pas n’importe quelle marque, c’est la plus importante marque horlogère du monde, depuis plus de 50 ans. Et l’histoire de cette marque était difficile à comprendre. »





Des archives variées

Pour mener ses recherches, Pierre-Yves Donzé a pu s’appuyer sur « diverses sources en provenance des archives fédérales, des archives bernoises et genevoises et surtout les archives de l’agence du publicitaire de Rolex depuis 1945. » Il n’a en revanche pas eu accès aux archives de Rolex, comme d’ailleurs il s’y attendait. Pierre-Yves Donzé explique dans son livre que le succès de Rolex, « c’est la rencontre entre le génie industriel suisse, qui permet de fabriquer des montres d’excellence et le génie marketing américain, qui permet de développer un discours sur l’excellence. »