Révolution énergétique à Neuchâtel

Le plan de Viteos et de la Ville de Neuchâtel s’appuie également sur les assainissements énergétiques et l’encouragement de la sobriété et de l’efficacité dans l’utilisation de l’énergie.

Ce plan va bénéficier de l’appui logistique de la Ville de Neuchâtel, qui va l’intégrer dans ses réflexions et ses réalisations. Document-clé pour la politique du Conseil communal dans ce domaine, le rapport de stratégie énergétique de Neuchâtel est soumis lundi prochain au Conseil général.

Ces 200 millions s’inscrivent dans un contexte plus large. En tout, Viteos prévoit d’investir 650 millions de francs dans la transition énergétique sur le plan cantonal. /jhi