Viteos boucle 2025 sur un résultat « solide »

Viteos regarde l’avenir et ses défis énergétiques avec sérénité. Le fournisseur d’électricité ...
Viteos boucle 2025 sur un résultat « solide »

Viteos regarde l’avenir et ses défis énergétiques avec sérénité. Le fournisseur d’électricité neuchâtelois a terminé l’année 2025 en réalisant un chiffre d’affaires de 307,3 millions de francs. Il a aussi augmenté ses investissements, notamment en prévision de son nouveau site de La Chaux-de-Fonds.

Le bâtiment de Viteos à Neuchâtel. (photo: archives) Le bâtiment de Viteos à Neuchâtel. (photo: archives)

Viteos boucle 2025 dans le noir. Dans un communiqué publié ce mercredi, l’énergéticien neuchâtelois annonce un chiffre d’affaire de 307,3 millions de francs en 2025, en léger recul de 12,9% par rapport à 2024, en raison de la baisse des prix de l’énergie, répercutée sur les tarifs aux consommateurs. Viteos se réjouit aussi d’un bénéfice net en hausse de 5% sur un an, à 24,8 millions de francs.


Investissements à la hausse

Le groupe a investi 75,5 millions (+39,8%) dans le développement de ses infrastructures. Cela concerne l'extension des réseaux de chauffage à distance, l'optimisation des réseaux d'électricité, de gaz et d'eau, ainsi que l'édification du futur site principal de La Chaux-de-Fonds, en construction à la rue de l’Hôtel-de-Ville. Le groupe se réjouit aussi d’une croissance de ses effectifs qui se sont élevés à 551 collaborateurs, contre 495 en 2024. /ats-lre


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