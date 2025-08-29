Les clients Viteos verront leur facture baisser

L’entreprise énergétique neuchâteloise annonce une diminution de ses tarifs d’électricité dès ...
Les clients Viteos verront leur facture baisser

L’entreprise énergétique neuchâteloise annonce une diminution de ses tarifs d’électricité dès le 1er janvier 2026. Elle propose également une offre 100% renouvelable.

Viteos annonce une baisse des prix de l'électricité dès le 1er janvier 2026 dans le canton de Neuchâtel. Viteos annonce une baisse des prix de l'électricité dès le 1er janvier 2026 dans le canton de Neuchâtel.

Bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat. Viteos annonce vendredi une baisse de ses tarifs électriques. La facture diminuera en moyenne de 9,8% pour les ménages et 6,9% pour les clients professionnels à partir du 1er janvier 2026. Cette baisse est portée par le détente progressive des prix de l’énergie sur les marchés, amorcée en 2022, et par la réduction des coûts du réseau, précise l’énergéticien neuchâtelois avant de fournir deux exemples : Pour un ménage moyen consommant 3'500 kilowattheures (kWh) par an, la baisse des tarifs se traduit par une économie de 10,42 francs par mois, soit 125 francs sur une année. Pour un client professionnel qui consomme 150'000 kilowattheures par an, l’économie s’élèvera à 3'285 francs sur un an.

Le tarif de reprise de l’énergie solaire produite par les particuliers est quant à lui fixé à 10 centimes par kilowattheure.

L’entreprise neuchâteloise précise également qu’elle a revu intégralement son portefeuille de produits et propose désormais une offre 100% renouvelable, constituée d’électrons d’origine renouvelable et suisse. La clientèle pourra aussi opter pour « un produit neuchâtelois qui permet de contribuer à des actions concrètes en faveur de l’environnement et de la transition énergétique », peut-on lire dans le communiqué de presse. /comm-jpp 


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Migros inaugure son 50e magasin à Serrières

Migros inaugure son 50e magasin à Serrières

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 10:37

« Le monde en cause » : des terres rares revendiquées par le Brésil

« Le monde en cause » : des terres rares revendiquées par le Brésil

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 10:54

Plonk & Replonk débarquent sur le lac de Neuchâtel

Plonk & Replonk débarquent sur le lac de Neuchâtel

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 08:00

« En Boîte » : Tourisme Bienne Seeland mise sur le voyage responsable

« En Boîte » : Tourisme Bienne Seeland mise sur le voyage responsable

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 18:00

Articles les plus lus

Sur le Littoral pour cambrioler

Sur le Littoral pour cambrioler

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 17:25

« En Boîte » : Tourisme Bienne Seeland mise sur le voyage responsable

« En Boîte » : Tourisme Bienne Seeland mise sur le voyage responsable

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 18:00

Plonk & Replonk débarquent sur le lac de Neuchâtel

Plonk & Replonk débarquent sur le lac de Neuchâtel

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 08:00

Les clients Viteos verront leur facture baisser

Les clients Viteos verront leur facture baisser

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 10:24

Sur le Littoral pour cambrioler

Sur le Littoral pour cambrioler

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 17:25

« En Boîte » : Tourisme Bienne Seeland mise sur le voyage responsable

« En Boîte » : Tourisme Bienne Seeland mise sur le voyage responsable

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 18:00

La Riveraine s’est transformée en pataugeoire

La Riveraine s’est transformée en pataugeoire

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 05:18

Plonk & Replonk débarquent sur le lac de Neuchâtel

Plonk & Replonk débarquent sur le lac de Neuchâtel

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 08:00

Réouverture du sleep-in le 2 septembre

Réouverture du sleep-in le 2 septembre

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 15:26

Léger changement de visage pour le Creux du Van

Léger changement de visage pour le Creux du Van

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 16:06

Sur le Littoral pour cambrioler

Sur le Littoral pour cambrioler

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 17:25

La Riveraine s’est transformée en pataugeoire

La Riveraine s’est transformée en pataugeoire

Région    Actualisé le 29.08.2025 - 05:18