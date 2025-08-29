Les clients Viteos verront leur facture baisser

Bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat. Viteos annonce vendredi une baisse de ses tarifs électriques. La facture diminuera en moyenne de 9,8% pour les ménages et 6,9% pour les clients professionnels à partir du 1er janvier 2026. Cette baisse est portée par le détente progressive des prix de l’énergie sur les marchés, amorcée en 2022, et par la réduction des coûts du réseau, précise l’énergéticien neuchâtelois avant de fournir deux exemples : Pour un ménage moyen consommant 3'500 kilowattheures (kWh) par an, la baisse des tarifs se traduit par une économie de 10,42 francs par mois, soit 125 francs sur une année. Pour un client professionnel qui consomme 150'000 kilowattheures par an, l’économie s’élèvera à 3'285 francs sur un an.

Le tarif de reprise de l’énergie solaire produite par les particuliers est quant à lui fixé à 10 centimes par kilowattheure.

L’entreprise neuchâteloise précise également qu’elle a revu intégralement son portefeuille de produits et propose désormais une offre 100% renouvelable, constituée d’électrons d’origine renouvelable et suisse. La clientèle pourra aussi opter pour « un produit neuchâtelois qui permet de contribuer à des actions concrètes en faveur de l’environnement et de la transition énergétique », peut-on lire dans le communiqué de presse. /comm-jpp