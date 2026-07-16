Panne d’électricité à Neuchâtel

Une partie du centre-ville était dans le noir ce jeudi matin, ce qui a affecté également les ...
Panne d’électricité à Neuchâtel

Une partie du centre-ville était dans le noir ce jeudi matin, ce qui a affecté également les feux rouges et le trafic automobile.

Certains feux ont été éteints une partie de la matinée. Certains feux ont été éteints une partie de la matinée.

Une panne de courant en ville de Neuchâtel. Une partie du centre-ville a été affectée à partir de 9h56, selon le fournisseur Viteos. Près de 1'500 clients ont été privés d'électricité pendant une vingtaine de minutes, en raison d'un câble endommagé. Les feux de circulation ont été en panne sur certaines voies, dont la rue des Terreaux et l’avenue de la Gare, mais cette situation semble s'être en partie rétablie peu après 10h30. À 10h40, les 207 clients de l'avenue de la Gare ont été réalimentés. Viteos oeuvre à rétablir intégralement l'alimentation en électricité. /jhi


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