Utiliser l’eau du lac pour refroidir ou chauffer nos bâtiments

« Grâce à cette station, nous allons produire 23 GWH d’énergie par année pour le chauffage », détaille le directeur. Cela couvrira la consommation annuelle d’environ 1'100 ménages, estime Viteos. Le fonctionnement du CAD nécessitera également l’apport d’électricité afin de chauffer l’eau du lac dans le circuit. « Cet apport se fera principalement via des énergies renouvelables, types panneaux solaires », ajoute encore Thierry Matthey-Junod.





Un impact limité sur les rives et la faune

Cette infrastructure prendra place sur la plage, mais pas d’inquiétude, selon Viteos. Le lieu sera toujours accessible pour les promeneurs ou les baigneurs, après les travaux. « La structure sera intégrée dans l’environnement », assure Thierry Matthey-Junod. Ainsi la station de pompage sera entièrement enterrée et les points d’accès se « fondront dans le paysage », d’après le directeur.