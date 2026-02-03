Réseau électrique : la disparition des communes propriétaires

Les réseaux électriques sont de moins en moins l’affaire des communes. Depuis de nombreuses années, les communes neuchâteloises cèdent petit à petit leur réseau électrique au GRD (gestionnaire de Réseau de Distribution) comme Viteos, Groupe E ou encore Eli10. La dernière en date est Cornaux. Elle a vendu ses lignes à Groupe E, déjà gestionnaire depuis 2021, au 1er janvier pour environ 1,5 million de francs. Son président Jean-Maurice Cantin nous expliquait il y a deux semaines que cette décision était majoritairement financière. En effet, les infrastructures de la localité demandaient passablement d’investissements. Des charges trop importantes dans le budget des autorités. « Ce changement permet à Groupe E d’assurer le développement et la modernisation du réseau avec une vision à long terme », précise Stéphanie Ghinsberg Godfrine, porte-parole de Groupe E.