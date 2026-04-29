CADBAR reprend le CAD de Groupe E à Boudry

Le réseau de chauffage à distance de Groupe E à Boudry va changer de mains. Il sera repris ...
CADBAR reprend le CAD de Groupe E à Boudry

Le réseau de chauffage à distance de Groupe E à Boudry va changer de mains. Il sera repris par CADBAR SA dès le 1er juillet.

Dès le 1er juillet, c’est CADBAR SA qui s’occupera du réseau de CAD de Boudry. (Photo archives : Ville de Boudry) Dès le 1er juillet, c’est CADBAR SA qui s’occupera du réseau de CAD de Boudry. (Photo archives : Ville de Boudry)

Groupe E cède la gestion du chauffage à distance de Boudry à CADBAR, Chauffage à Distance Basse-Areuse, dès le 1er juillet. Cette cession s’inscrit dans une stratégie de priorisation des investissements de Groupe E. L’entreprise a cherché un repreneur capable de garantir une exploitation locale et durable du réseau. Créée par plusieurs communes – Colombier, Bôle, Cortaillod, Boudry et le canton de Neuchâtel –, CADBAR SA s’est imposée comme un partenaire naturel, peut-on lire dans le communiqué publié par la société ce mardi.

Déjà active dans la production de chaleur à partir de ressources locales, notamment avec la centrale de Cottendart, CADBAR pourrait à terme intégrer d’autres sources, comme la valorisation énergétique de la station d’épuration de Colombier. Cette reprise ouvre ainsi la voie à des synergies avec les infrastructures existantes, explique encore Chauffage à Distance Basse-Areuse SA.

La commune de Boudry soutient cette transition. Actionnaire de CADBAR depuis sa création en 1985, elle y voit une solution cohérente pour développer un chauffage à distance durable et sécurisé. Plusieurs bâtiments communaux seront d’ailleurs raccordés au réseau.

Sur le plan opérationnel, rien ne change pour les clients actuels : les contrats seront repris aux mêmes conditions. Les travaux d’extension du réseau se poursuivent, notamment dans les rues Oscar-Huguenin, Philippe-Suchard et sur l’avenue du Collège. /comm-yca


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

La Fondation Borel perd sa tête

La Fondation Borel perd sa tête

Région    Actualisé le 28.04.2026 - 18:06

Davantage de moyens pour la culture neuchâteloise

Davantage de moyens pour la culture neuchâteloise

Région    Actualisé le 28.04.2026 - 18:42

Pas de discussion, il faut rallumer les lampadaires des passages piétons

Pas de discussion, il faut rallumer les lampadaires des passages piétons

Région    Actualisé le 28.04.2026 - 15:00

Neuchâtel : nouveau processus d'élection des juges et procureurs

Neuchâtel : nouveau processus d'élection des juges et procureurs

Région    Actualisé le 28.04.2026 - 12:06

Articles les plus lus

Neuchâtel : nouveau processus d'élection des juges et procureurs

Neuchâtel : nouveau processus d'élection des juges et procureurs

Région    Actualisé le 28.04.2026 - 12:06

L’école inclusive au cœur d’une table ronde

L’école inclusive au cœur d’une table ronde

Région    Actualisé le 28.04.2026 - 14:37

Pas de discussion, il faut rallumer les lampadaires des passages piétons

Pas de discussion, il faut rallumer les lampadaires des passages piétons

Région    Actualisé le 28.04.2026 - 15:00

Davantage de moyens pour la culture neuchâteloise

Davantage de moyens pour la culture neuchâteloise

Région    Actualisé le 28.04.2026 - 18:42