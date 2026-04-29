CADBAR reprend le CAD de Groupe E à Boudry

Groupe E cède la gestion du chauffage à distance de Boudry à CADBAR, Chauffage à Distance Basse-Areuse, dès le 1er juillet. Cette cession s’inscrit dans une stratégie de priorisation des investissements de Groupe E. L’entreprise a cherché un repreneur capable de garantir une exploitation locale et durable du réseau. Créée par plusieurs communes – Colombier, Bôle, Cortaillod, Boudry et le canton de Neuchâtel –, CADBAR SA s’est imposée comme un partenaire naturel, peut-on lire dans le communiqué publié par la société ce mardi.

Déjà active dans la production de chaleur à partir de ressources locales, notamment avec la centrale de Cottendart, CADBAR pourrait à terme intégrer d’autres sources, comme la valorisation énergétique de la station d’épuration de Colombier. Cette reprise ouvre ainsi la voie à des synergies avec les infrastructures existantes, explique encore Chauffage à Distance Basse-Areuse SA.

La commune de Boudry soutient cette transition. Actionnaire de CADBAR depuis sa création en 1985, elle y voit une solution cohérente pour développer un chauffage à distance durable et sécurisé. Plusieurs bâtiments communaux seront d’ailleurs raccordés au réseau.

Sur le plan opérationnel, rien ne change pour les clients actuels : les contrats seront repris aux mêmes conditions. Les travaux d’extension du réseau se poursuivent, notamment dans les rues Oscar-Huguenin, Philippe-Suchard et sur l’avenue du Collège. /comm-yca