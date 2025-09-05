Groupe E tient son nouveau directeur général

Alain Sapin prend la tête du fournisseur d’énergie. Il assurait déjà l’intérim depuis le 23 mai après le départ de Jacques Mauron.

Un nouveau directeur général pour Groupe E. Alain Sapin a été nommé à la tête du fournisseur d’énergie fribourgeois, également actif sur sol neuchâtelois. Alain Sapin assurait déjà cette fonction ad interim depuis le 23 mai 2025, à la suite du départ de son prédécesseur Jacques Mauron.

Alain Sapin est membre de la direction générale de Groupe E depuis 2002, selon un communiqué paru ce vendredi. Il avait pris la responsabilité de la direction Énergie électrique jusqu’à sa nomination comme directeur général ad interim. /comm-lgn-sbm


