Groupe E tient son nouveau directeur général

Un nouveau directeur général pour Groupe E. Alain Sapin a été nommé à la tête du fournisseur d’énergie fribourgeois, également actif sur sol neuchâtelois. Alain Sapin assurait déjà cette fonction ad interim depuis le 23 mai 2025, à la suite du départ de son prédécesseur Jacques Mauron.

Alain Sapin est membre de la direction générale de Groupe E depuis 2002, selon un communiqué paru ce vendredi. Il avait pris la responsabilité de la direction Énergie électrique jusqu’à sa nomination comme directeur général ad interim. /comm-lgn-sbm