Mise en service d'un parc solaire à Nexans

Nexans Suisse poursuit sa transition vers une énergie plus durable sur le site de Cortaillod. Démarré durant l’été 2023 en collaboration avec Groupe E Greenwatt, le projet a permis, depuis son lancement, l’installation de plus de 4’000 modules photovoltaïques d'une capacité de 430W chacun sur 10 toitures du site. Une initiative qui marque pour l’entreprise une réelle avancée pour la durabilité de leurs activités.

« Nous sommes fiers d'annoncer la mise en service de ces installations solaires qui renforcent notre engagement envers la durabilité et l'efficacité énergétique », déclare Marco Spinelli, Directeur Général de Nexans Suisse. « Ce partenariat stratégique supporte fortement notre objectif de continuer à réduire notre empreinte carbone et un développement durable des activités, et améliore notre résilience énergétique. Au-delà de ces installations, Nexans Suisse ne consomme par ailleurs que de l’électricité 100% renouvelable, et ce, depuis le début de l’année ».