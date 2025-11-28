Hausse « modérée » des tarifs du gaz en 2026

Nouveaux prix dès 2026. Groupe E annonce une adaptation de ses tarifs du gaz pour l’année prochaine. Dès le 1er janvier 2026, la facture augmentera en moyenne de 4,52 %. Pour un ménage standard consommant quelque 20'000 kWh par an, la hausse sera d’en moyenne 150 francs par an, indique un communiqué du Groupe E ce vendredi. Cette modification est liée à trois éléments qui composent le tarif : l’énergie, l’acheminement et les taxes et redevances.

La part liée à l’énergie, la « molécule », reculera d’environ 4 à 5 % grâce à une stratégie d’achat à long terme et à un marché international stabilisé, même si le gaz reste près de 50 % plus cher qu’avant la crise énergétique. À l’inverse, les coûts d’acheminement augmenteront en moyenne de 14,5 %. Cette hausse est liée à des coûts d’infrastructure stables mais indispensables, ainsi qu’à la baisse du nombre de consommateurs et des volumes transportés, ce qui renchérit mécaniquement les coûts unitaires. Les taxes et redevances, elles, diminueront légèrement pour atteindre 2,158 cts./kWh en 2026.

Groupe E invite ses clients à consulter le simulateur en ligne afin d’obtenir leur tarif personnalisé et assure poursuivre ses efforts pour garantir un approvisionnement sûr et durable, souligne le communiqué. /comm-ero