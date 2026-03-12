Les 100 ans du chauffage à distance révèlent La Chaux-de-Fonds en pionnière

Une année d’évènements pour les 100 ans du chauffage à distance. Viteos et les autorités de ...
Les 100 ans du chauffage à distance révèlent La Chaux-de-Fonds en pionnière

Une année d’évènements pour les 100 ans du chauffage à distance. Viteos et les autorités de La Chaux-de-Fonds ont présenté le programme des festivités jeudi matin à la Brasserie de l’Avenir. Le but : faire connaître à la population ce système, qui est né dans la Métropole horlogère.

De g. à d. : Michèle Charpié Dewarrat, cheffe de projet chez Viteos, Emmanuel Maître, directeur général de Vadec, Daniel Pheulpin, directeur général de Viteos, Josette Frésard, présidente du Conseil d'administration de Viteos, Théo Huguenin-Elie, conseiller communal et président de la Ville de La Chaux-de-Fonds. (Photo : Viteos) De g. à d. : Michèle Charpié Dewarrat, cheffe de projet chez Viteos, Emmanuel Maître, directeur général de Vadec, Daniel Pheulpin, directeur général de Viteos, Josette Frésard, présidente du Conseil d'administration de Viteos, Théo Huguenin-Elie, conseiller communal et président de la Ville de La Chaux-de-Fonds. (Photo : Viteos)

Le chauffage à distance (CAD) est centenaire dans le canton de Neuchâtel. Pour l’occasion, Viteos organise une série d’évènements tout au long de l’année. Le programme a été présenté conjointement avec les autorités chaux-de-fonnières ce jeudi matin. Le but de ces festivités est de permettre à la population de découvrir ces réseaux ainsi que leur histoire. Pour ce faire, toutes les centrales de chauffage à distance du canton ouvriront leurs portes durant une journée. Un spectacle inédit sur ce thème sera présenté au public à l’occasion de la Plage des Six Pompes en aout. En octobre, c’est une exposition en lien avec l’histoire du CAD qui est au programme.

Les médias étaient conviés jeudi matin à l’ancienne usine électrique. Occupé aujourd’hui par la Brasserie de l’Avenir, ce lieu industriel emblématique a vu naître en 1926 le tout premier concept de chauffage à distance de Suisse. « C’est ici même que des pionniers ont eu l’idée de récupérer la chaleur des moteurs produisant l’électricité pour chauffer des bâtiments », a rappelé Josette Frésard, présidente du Conseil d’administration de Viteos en marge de son discours. « C’est dans le procès-verbal du15 juillet 1925 qu’on retrouve les premières mentions du CAD », révèle Théo Huguenin-Elie, président de la Ville de La Chaux-de-Fonds, qui est allé fouiller dans les archives communales pour l’occasion.

L'histoire du CAD à La Chaux-de-Fonds avec Théo Huguenin-Elie

Ecouter le son


Un centenaire plus actuel que jamais

Actuellement, nous marchons sur déjà plus de 200km de conduites enfouies sous le territoire cantonal. Ce système de chauffage est amené à encore plus se développer à l’avenir. « Le prix des énergies fossiles est plus haut que jamais et l’importation est incertaine en ces périodes. Le CAD représente une bonne alternative en termes de décarbonation et de sécurité d’approvisionnement », ajoute Daniel Pheulpin, directeur de Viteos. D’ici 20 ans, l’entreprise entend doubler l’énergie produite par ce biais dans le canton.

Daniel Pheulpin : « Nous allons pouvoir valoriser encore plus l’énergie des déchets. »

Ecouter le son

Pour développer ces réseaux, Viteos a prévu d’investir cent millions de francs dans les Montagnes neuchâteloises ces dix prochaines années et deux cents millions sur le Bas du canton. Des montants énormes, mais qui sont importants selon le directeur.

« La tempête de 2023 a coûté cent millions de francs. »

Ecouter le son

Cette différence d’investissement entre le Haut et le Bas s’explique par deux facteurs. « À Neuchâtel, ils n’ont pas une usine d’incinération comme ici en ville de La Chaux-de-Fonds. On doit alors construire des centrales de production qui coutent très cher », détaille Daniel Pheulpin. Et d’ajouter que le réseau n’est pas aussi étendu qu’à La Chaux-de-Fonds. /crb


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Cancer du côlon : dépistage élargi jusqu’à 74 ans

Cancer du côlon : dépistage élargi jusqu’à 74 ans

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 17:20

Appel au don du sang à La Neuveville

Appel au don du sang à La Neuveville

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 15:22

Le salaire minimum n'a pas influencé le taux de chômage

Le salaire minimum n'a pas influencé le taux de chômage

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 14:37

Des chameaux débarquent au Val-de-Travers

Des chameaux débarquent au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 14:00

Articles les plus lus

« Je suis rassuré d’être rentré »

« Je suis rassuré d’être rentré »

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 11:38

Des chameaux débarquent au Val-de-Travers

Des chameaux débarquent au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 14:00

Le salaire minimum n'a pas influencé le taux de chômage

Le salaire minimum n'a pas influencé le taux de chômage

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 14:37

Appel au don du sang à La Neuveville

Appel au don du sang à La Neuveville

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 15:22

Saison précoce pour la LNM

Saison précoce pour la LNM

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 11:34

« Je suis rassuré d’être rentré »

« Je suis rassuré d’être rentré »

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 11:38

Des chameaux débarquent au Val-de-Travers

Des chameaux débarquent au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 14:00

Le salaire minimum n'a pas influencé le taux de chômage

Le salaire minimum n'a pas influencé le taux de chômage

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 14:37

Un groupe de parole pour mieux vivre avec la migraine

Un groupe de parole pour mieux vivre avec la migraine

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 09:45

Saison précoce pour la LNM

Saison précoce pour la LNM

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 11:34

« Je suis rassuré d’être rentré »

« Je suis rassuré d’être rentré »

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 11:38

Des chiffres stables en matière de sécurité routière

Des chiffres stables en matière de sécurité routière

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 16:05