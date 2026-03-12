Les 100 ans du chauffage à distance révèlent La Chaux-de-Fonds en pionnière

Une année d’évènements pour les 100 ans du chauffage à distance. Viteos et les autorités de La Chaux-de-Fonds ont présenté le programme des festivités jeudi matin à la Brasserie de l’Avenir. Le but : faire connaître à la population ce système, qui est né dans la Métropole horlogère.
De g. à d. : Michèle Charpié Dewarrat, cheffe de projet chez Viteos, Emmanuel Maître, directeur général de Vadec, Daniel Pheulpin, directeur général de Viteos, Josette Frésard, présidente du Conseil d'administration de Viteos, Théo Huguenin-Elie, conseiller communal et président de la Ville de La Chaux-de-Fonds. (Photo : Viteos)
Le chauffage à distance (CAD) est centenaire dans le canton de Neuchâtel. Pour l’occasion, Viteos organise une série d’évènements tout au long de l’année. Le programme a été présenté conjointement avec les autorités chaux-de-fonnières ce jeudi matin. Le but de ces festivités est de permettre à la population de découvrir ces réseaux ainsi que leur histoire. Pour ce faire, toutes les centrales de chauffage à distance du canton ouvriront leurs portes durant une journée. Un spectacle inédit sur ce thème sera présenté au public à l’occasion de la Plage des Six Pompes en aout. En octobre, c’est une exposition en lien avec l’histoire du CAD qui est au programme.
Les médias étaient conviés jeudi matin à l’ancienne usine électrique. Occupé aujourd’hui par la Brasserie de l’Avenir, ce lieu industriel emblématique a vu naître en 1926 le tout premier concept de chauffage à distance de Suisse. « C’est ici même que des pionniers ont eu l’idée de récupérer la chaleur des moteurs produisant l’électricité pour chauffer des bâtiments », a rappelé Josette Frésard, présidente du Conseil d’administration de Viteos en marge de son discours. « C’est dans le procès-verbal du15 juillet 1925 qu’on retrouve les premières mentions du CAD », révèle Théo Huguenin-Elie, président de la Ville de La Chaux-de-Fonds, qui est allé fouiller dans les archives communales pour l’occasion.
L'histoire du CAD à La Chaux-de-Fonds avec Théo Huguenin-Elie
Un centenaire plus actuel que jamais
Actuellement, nous marchons sur déjà plus de 200km de conduites enfouies sous le territoire cantonal. Ce système de chauffage est amené à encore plus se développer à l’avenir. « Le prix des énergies fossiles est plus haut que jamais et l’importation est incertaine en ces périodes. Le CAD représente une bonne alternative en termes de décarbonation et de sécurité d’approvisionnement », ajoute Daniel Pheulpin, directeur de Viteos. D’ici 20 ans, l’entreprise entend doubler l’énergie produite par ce biais dans le canton.
Daniel Pheulpin : « Nous allons pouvoir valoriser encore plus l’énergie des déchets. »
Pour développer ces réseaux, Viteos a prévu d’investir cent millions de francs dans les Montagnes neuchâteloises ces dix prochaines années et deux cents millions sur le Bas du canton. Des montants énormes, mais qui sont importants selon le directeur.
« La tempête de 2023 a coûté cent millions de francs. »
Cette différence d’investissement entre le Haut et le Bas s’explique par deux facteurs. « À Neuchâtel, ils n’ont pas une usine d’incinération comme ici en ville de La Chaux-de-Fonds. On doit alors construire des centrales de production qui coutent très cher », détaille Daniel Pheulpin. Et d’ajouter que le réseau n’est pas aussi étendu qu’à La Chaux-de-Fonds. /crb