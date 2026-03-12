Les 100 ans du chauffage à distance révèlent La Chaux-de-Fonds en pionnière

Le chauffage à distance (CAD) est centenaire dans le canton de Neuchâtel. Pour l’occasion, Viteos organise une série d’évènements tout au long de l’année. Le programme a été présenté conjointement avec les autorités chaux-de-fonnières ce jeudi matin. Le but de ces festivités est de permettre à la population de découvrir ces réseaux ainsi que leur histoire. Pour ce faire, toutes les centrales de chauffage à distance du canton ouvriront leurs portes durant une journée. Un spectacle inédit sur ce thème sera présenté au public à l’occasion de la Plage des Six Pompes en aout. En octobre, c’est une exposition en lien avec l’histoire du CAD qui est au programme.

Les médias étaient conviés jeudi matin à l’ancienne usine électrique. Occupé aujourd’hui par la Brasserie de l’Avenir, ce lieu industriel emblématique a vu naître en 1926 le tout premier concept de chauffage à distance de Suisse. « C’est ici même que des pionniers ont eu l’idée de récupérer la chaleur des moteurs produisant l’électricité pour chauffer des bâtiments », a rappelé Josette Frésard, présidente du Conseil d’administration de Viteos en marge de son discours. « C’est dans le procès-verbal du15 juillet 1925 qu’on retrouve les premières mentions du CAD », révèle Théo Huguenin-Elie, président de la Ville de La Chaux-de-Fonds, qui est allé fouiller dans les archives communales pour l’occasion.