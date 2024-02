La tempête du 24 juillet a pesé lourd dans les activités de l’ECAP

Finalement, l’ECAP relève encore que son centre d’instruction de Couvet attire du monde à l’échelle suisse et même internationale. « On commence à avoir des discussions avec la France, l’Espagne et l’Italie pour des formations », indique Maxime Franchi. L’an passé, 1'250 personnes ont pris part à une formation dans le Vallon. /sbm