Val-de-Travers : les élèves de 7e et 8e sous le même toit

Une solution se profile pour réunir les élèves de 7e et 8e années à Fleurier. Le Conseil communal de Val-de-Travers vient de terminer un rapport destiné au Conseil général, rapport qui sera traité lors de la séance du 11 mars. La demande de crédit atteint 1'325 million de francs. Le projet proposé vise à compenser la vente du bâtiment du lycée à la Rue Daniel-Jeanrichard à Fleurier, bâtiment qui devait dans un premier temps être utilisé pour réunir les septièmes et huitièmes années dans le même quartier.





Tout miser sur le B8

Le Conseil communal propose donc de réunir les élèves au sein du B8, le bâtiment qui accueille déjà les huitièmes années à Fleurier. Pour cela, il faudra aménager le dernier étage afin d’y créer quatre salles de classe. Un ascenseur doit aussi être rajouté au bâtiment, il serait construit à l’extérieur au nord du bâtiment. Cette solution permettrait d’accueillir 13 classes dès la rentrée 2025/2026, et donc de réunifier toutes les classes actuellement dispersées entre plusieurs collèges de Fleurier et à Couvet. « la huitième année est compliquée », explique Christophe Calame, chef du dicastère de l’enseignement à Val-de-Travers. « L’objectif c’est de pouvoir suivre les élèves entre la septième et la huitième, avec le même enseignant. Au niveau cantonal, on avait reçu une lettre en 2015 déjà. »