Val-de-Travers : l'exécutif présente son plan d'économies

Le Conseil communal a choisi les secteurs dans lesquels il réalisera des coupes en 2024. Et disons-le d’entrée : l’impact sur la population est mineur. Lors de sa séance de décembre 2023, le Conseil général a accepté l’amendement PLR qui demandait une économie de 800'000 francs. Or, le texte ne précisait pas dans quel domaine les économies devaient être faites. La droite ne s’était pas davantage exprimée sur le sujet laissant l’exécutif face à ses responsabilités. Une démarche qui avait largement fait réagir la gauche.

Le Conseil communal a dû trouver lui-même des pistes d’économies. Dans son rapport publié jeudi en vue de la séance du Conseil général du 19 février, il explique qu’il ne voulait pas assumer seul des coupes importantes sans débat au sein du Conseil général. Il a donc articulé son travail autour de deux axes : des optimisations budgétaires et l’écart statistique.





Optimisations budgétaires

Le Conseil communal a proposé plusieurs « petites » coupes budgétaires. Il a adapté la masse salariale pour les postes dans les domaines de l’accueil parascolaire ainsi que les crèches et garderies pour y économiser près de 64'000 francs. Dans les mêmes domaines, des coupes de 35'000 francs sont prévues pour les « denrées alimentaires ». Dans ces deux secteurs, le chef du dicastère des finances Frédéric Mairy se veut rassurant : « Les prévisions étaient plus précises fin décembre qu’en été, moment où on commence le processus budgétaire. Donc il n’y a pas de diminution de la dotation et du nombre de places dans le pré- et le parascolaire ». Le conseiller communal le concède : cette adaptation des charges pourrait être faite chaque année en décembre, mais cela n’a pas forcément du sens. Les dépenses concernant les denrées alimentaires ont donc également été adaptées. Frédéric Mairy souligne que « le domaine du parascolaire évolue beaucoup à Val-de-Travers ces dernières années. Donc forcément, dans un domaine qui évolue, il est plus compliqué de se projeter dans les charges attendues ».