Neuchâtel veut plus de places d’accueil extrafamilial d’ici 2027

La révision de la Loi cantonale sur l’accueil des enfants (LAE) est à bout touchant. Le Conseil d’État a présenté jeudi son projet de réforme après plusieurs mois de consultation auprès des milieux concernés. Il prévoit d’augmenter l’offre en places d’accueil extrafamilial et vise un taux de couverture minimum de 33% d’ici quatre ans. Cela représente la création de plus de 1’100 place et un surcout annuel de près de 8,3 millions pour les communes, le Canton, les parents et les employeurs. C’est notamment l’accueil parascolaire qui est dans le viseur des autorités cantonales.

Actuellement, le taux de couverture est de 23,9% pour le parascolaire contre 31.7% pour le préscolaire. « Ce sont les mêmes enfants qui sont accueillis au préscolaire et qui iront au parascolaire. Avec moins de place dans ce secteur, il y a des familles qui ne trouvent pas de solutions », explique la conseillère d’Etat en charge de la formation, de la digitalisation et des sports Crystel Graf.