Accueil de l’enfance : nouvelle amorce de dialogue

Une enveloppe stable

Le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse, qui chapeaute les activités du pré- et parascolaire au sein de l’Etat de Neuchâtel, a suggéré à l’ANDIP de proposer une réforme du secteur, qui fera ensuite l’objet d’une évaluation et d’un dialogue. L’association prévient cela dit qu’il ne sera vraisemblablement pas possible de faire toujours plus sans toucher à l’enveloppe globale.La conseillère d’Etat neuchâteloise chargée du Département de la formation, de la digitalisation et des sports, Crystel Graf, salue des discussions qu’elle juge « constructive » avec l’Association. Mais elle prévient qu’actuellement, l’Etat ne projette pas de dépenser plus pour l’accueil extrafamilial :