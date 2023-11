Festi’neuch : nouveaux tarifs et billetterie ouverte

Festi’neuch ouvre sa billetterie et revoit sa politique tarifaire. Le festival, qui se tiendra du 13 au 16 juin 2024 sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel, annonce ce lundi que les traditionnels sésames seront en vente dès ce mercredi midi. Le communiqué précise également que les prix vont changer pour cette édition 2024. Une modification « mûrement réfléchie par l’équipe organisatrice », peut-on lire. Le directeur et programmateur de Festi’neuch, Antonin Rousseau, rappelle que « les tarifs sont fixés avec le seul objectif de couvrir les charges du festival et d’assurer sa pérennité ». Ainsi, le festival a décidé d’abolir les paliers tarifaires et de fixer un prix unique. Cela signifie que le billet journalier coûtera 69 francs, qu’il soit acheté six mois à l’avance ou la veille. Les abonnements aussi auront des prix uniques, de 166 francs pour trois jours à 199 francs pour quatre jours. Une décision prise en raison du contexte inflationniste actuel, l’augmentation générale des prix se répercutant directement sur le budget du festival. Par contre, Festi’neuch annonce qu’il tient à conserver des prix préférentiels pour les enfants, les 13 à 17 ans, les faibles revenus et pour les familles le dimanche. /comm-lgn