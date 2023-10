Deux manifestations ont laissé des traces à Fleurier

Des trous dans le terrain en herbe, un tartan abimé et de l’herbe jaunie : c’est l’état dans lequel les Lerreux ont été retrouvés à Fleurier. Cet été, deux manifestations se sont déroulées sur cette surface : Trouble A début juillet, et deux mois plus tard en septembre, le Comptoir du Val-de-Travers. Pour accueillir les deux événements, une tente a été montée courant juin sur le terrain, puis démontée en octobre. Cette solution permettait aux manifestations d’économiser de l’argent et de partager les frais. La mauvaise surprise est tombée au moment du démontage : le terrain et le tartan du terrain de basketball ont été salement abimés.