Le Comptoir du Val-de-Travers est relancé et revient à Fleurier

« Le coût de la tente s’élève à 200'000 francs, alors que le budget du comptoir se situe entre 300'000 et 320'000 francs. Et maintenir une tente de plus de 2'500 m2 de fin juin à mi-septembre entraînera une remise en état du terrain et des coûts importants. Cinq francs seront ainsi demandés aux visiteurs de plus de 16 ans, donnant une entrée pour les 10 jours de l’évènement », précise Sandra Eggenschwiler.