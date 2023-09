Le comptoir du Val-de-Travers est « au pied de la tombe »

La météo a aussi joué des tours au comptoir du Val-de-Travers cette année, selon le vice-président. « Il a fait chaud. Les gens n’avaient pas envie de s’enfermer sous une tente », conclut-il. La fréquentation était toutefois bonne « à l’heure de l’apéro et en soirée », ajoute-t-il. Selon lui, entre 6'000 et 7'000 cartes de soutien à 5 francs ont trouvé preneur en sachant que certaines personnes sont revenues plusieurs fois. « On espérait entre 15'000 et 20'000 pour une telle manifestation », reconnaît Olivier Messerli. Le vice-président se dit fatigué et nostalgique d’arriver à la fin du projet. « Notre meilleure récompense, ça a été de recevoir tous les remerciements et la bienveillance des exposants », dit-il en guise de conclusion. /sbm