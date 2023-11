Fréquentation record pour le Comptoir broyard

Des retrouvailles couronnées de succès pour le Comptoir broyard à Payerne. La 11e édition a attiré plus de 100'000 visiteurs en dix jours. Un record. La manifestation s’est terminée dimanche. Elle se tient habituellement tous les deux ans, mais elle n’avait plus eu lieu depuis quatre ans, Covid oblige. Aucun incident majeur n’est à déplorer. Les fortes pluies qui ont précédé la manifestation et le besoin accru des exposants en électricité ont causé quelques soucis d’alimentation les premiers jours. L’affluence record a aussi surchargé les places de stationnement mises à disposition des visiteurs. La prochaine édition aura lieu du 21 au 30 novembre 2025. /comm-sma