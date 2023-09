60 arbres abattus puis replantés à Milvignes

C’est la grande fauche à Milvignes. Dès le mois prochain et jusqu’en automne 2024, près de 60 arbres seront abattus puis replantés lors de trois projets distincts, menés de manière simultanée par les autorités. C’est une coïncidence si autant de coupes doivent être réalisées à Auvernier et Colombier en si peu de temps, mais c’est nécessaire explique les conseillères communales Marlène Lanthemann et Natacha Aubert.





Auvernier : le centre du village et les rives

Deux projets sont menés à Auvernier. Dès octobre, neuf platanes du village seront coupés. « Ils sont vieillissant, certains ont une maladie et pourraient provoquer la chute de branches » détaille Marlène Lanthemann. Ils seront tous remplacés avant l’hiver, avec des arbres déjà grands. Pour ce travail d’abattage et de remplacement, le prix atteint 25'000 francs.

Sur les rives, le travail est bien plus conséquent : seize peupliers, deux noyers, sept chênes et deux saules pleureurs doivent être remplacés. Marlène Lanthemann poursuit : « C’est dû au vieillissement, mais aussi au débordement du lac en 2021, qui a abimé les racines de certains arbres. » Comme dans le village, les feuillus seront abattus puis replantés avant l’hiver 2023-2024, afin de favoriser la repousse. Un projet devisé à 12'000 francs, sans compter le travail fourni par les employés communaux.