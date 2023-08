Un film pour fêter les dix ans de Val-de-Ruz

Un intérêt touristique

« Nous sommes plutôt sur une stratégie de tourisme avec clip », explique Daniel Geiser, vice-président du Conseil communal de Val-de-Ruz. Alors que la commune attend toujours d’avoir un camping et que le rachat du grand hôtel de la Vue-des-Alpes n’est pas finalisé, on peut se demander si l’exécutif ne met pas la charrue avant les bœufs. « Il faut toujours mettre un pied après l’autre et nous sommes assez réalistes pour savoir que tout ne va pas se faire du jour au lendemain », tempère l’élu PLR.