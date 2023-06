Comptes 2022 validés sans remous à La Chaux-de-Fonds

300 places manquantes en parascolaire



De nombreux points ont aussi été discutés durant cette séance des comptes, notamment les infrastructures sportives vieillissantes comme les vestiaires et la piste de la Charrière - qui feront l’objet d’un projet en 2025 -, la fontaine ludique du Muzoo ou encore le futur départ à la retraite du médecin scolaire et son remplacement en 2024.

Une motion sur le taux de couverture de l’accueil parascolaire et le manque de place a également été portée par la popiste Lara Zender et la PLR Sarah Curty. Cette dernière s’inquiète de l’augmentation croissante des besoins en la matière au sein de la Ville. Elle demande notamment au Conseil communal de densifier les structures déjà existantes, d’étudier la possibilité d’ouvrir de nouvelles structures dans les quartiers les moins pourvus et de chiffrer le coût d’un taux de couverture à 30%. La motion a été acceptée par 34 voix contre 2.