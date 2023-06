Une cuvée exceptionnelle pour Festi’neuch

Un Festi'neuch 2023 complet à tous points de vue. Le rideau tombera d’ici quelques heures à Neuchâtel sur cette 22e édition qui a affiché sold-out 3 mois avant l’ouverture des portes : du jamais vu dans l’histoire du festival. Depuis jeudi, ce ne sont pas moins de 55'000 personnes qui se sont massées aux Jeunes-Rives pour admirer Angèle, M83 ou Jain.

Selon les organisateurs, il est dur de faire mieux que cette édition, même s’il reste toujours du travail. Au chapitre des satisfactions se trouvent notamment l'attente à l'entrée et aux sanitaires qui a été réduite par rapport aux éditions précédentes, les nombreux points d'eau gratuits disponibles, les tables en grands nombres pour permettre aux festivaliers de pouvoir se restaurer et l'affluence globale à chaque concert, et pas seulement lors des têtes d'affiche.