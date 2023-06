Val-de-Travers continue de soutenir la Maison de l’absinthe

Depuis son ouverture le 3 juillet 2014, en présence du Conseil fédéral in corpore à l’occasion de sa course d’école, la Mabs a attiré des milliers de visiteurs par an. Par exemple, les 12'000 entrées ont été dépassées en 2019, dont 5'000 issues de visites en groupe. Selon une étude réalisée sur le terrain par la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie de 2015, « chaque touriste excursionniste laisse 73 francs en quittant Val-de-Travers en fin de journée » explique Frédéric Mairy, en charge du tourisme pour le Conseil communal de Val-de-Travers. « Si on l’applique aux 12'000 visiteurs de la Maison de l’absinthe, on se rapproche vite du million de francs ». Sans oublier la vente de Bleue directement à Môtiers, « on est sur des montants de plus de 300'000 francs par année, qui sont encaissés par les distillateurs ».