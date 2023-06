Val-de-Travers retrouve les chiffres noirs

Les recettes fiscales sont également meilleures qu’attendu en 2022, que ce soit l’impôt sur le bénéfice de personnes physiques (+ 600'000 francs), celui sur les frontaliers ou encore le fonds de répartition de l’impôt des personnes morales. La hausse des coûts de l’énergie, devisée à 90'000 francs, est compensée par des économies réalisées dans les domaines du traitement des eaux et l’entretien d’ouvrages et de machines.







Un investissement record en 2022

Jamais Val-de-Travers n’avait autant investi d’argent qu’en 2022, avec un montant de 10,8 millions de francs, c’est 4,3 millions de plus qu’en 2021. « On n’avait jamais connu ça, sauf dans les domaines autofinancés » explique Frédéric Mairy. Cette somme est liée à de grands projets pour la plupart, par exemple dans le domaine de la formation, avec l’agrandissement du collège de Longereuse et le développement du pré- et parascolaire entre Couvet et Môtiers. « Un gros pari est pris sur l’avenir avec le développement d’infrastructures » poursuit Frédéric Mairy. « Nous avons la conviction que c’est par cette voie-là que Val-de-Travers peut s’en sortir, ce n’est pas en ne faisant rien que la Commune peut se porter mieux. »