Val-de-Ruz esquisse son avenir

C’est ce document qui va servir de guide au développement de Val-de-Ruz au cours de ces quinze prochaines années. Le Conseil communal a présenté mercredi matin son Plan d’aménagement local (PAL).

Rendu obligatoire par la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, il s’articule autour de sept axes prioritaires : l’anticipation de l’avenir de la Commune, la valorisation des centres des villages et des lieux publics, le renforcement de l’économie locale et régionale, le développement et intégration du bâti dans son environnement, la promotion de l’écotourisme et des loisirs, la planification d’un réseau de mobilité douce efficace et sûr et enfin la reconnaissance et préservation de la qualité du cadre paysager et de la biodiversité.





Un urbanisme très morcelé

La raison d’être de ce PAL, c’est de favoriser un développement harmonieux de Val-de-Ruz, en favorisant la qualité de vie. C’est la première fois depuis la fusion en 2013 que Val-de-Ruz remet à plat ses objectifs de manière globale. Le conseiller communal Roby Tschopp, en charge de l’aménagement du territoire, relève que contrairement à d’autres communes, celle-ci présente des défis particuliers, puisqu’elle est constituée de différents villages, avec des pôles multiples, et qu’il faut réfléchir également aux interconnexions entre ces centres.