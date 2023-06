Val-de-Ruz va créer 63 places d’accueil parascolaires supplémentaires

Sous pression politique et citoyenne, le Conseil communal de Val-de-Ruz a décidé d'augmenter progressivement le nombre de places en accueil parascolaire et tables de midi depuis août. Au total, 63 places seront disponibles d'ici à la fin de cette année et 18 dès la rentrée d'août.

La solution retenue engendrera une dépense annuelle, dépassant 300'000 francs, portant les coûts globaux de l'accueil parascolaire à Val-de-Ruz à un montant de l'ordre de 2 millions par an, a indiqué mardi le Conseil communal.

Jusqu'à présent, le taux de couverture était de 23,63% pour 360,81 places offertes. Après la création des 63 places, le coefficient se montera à 27,75% pour 423,81 offertes, « ce qui est notable en comparaison des 20% minimum exigés, dans le cadre légal actuel et dans la perspective de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, qui vise un taux de 30% à l'horizon 2027 », a précisé la commune. /ats-jad