Val-de-Travers : le Conseil général s’oppose à une élection de l’exécutif par le peuple

L’initiative de l’UDC et d’AGORA n’a pas convaincu la majorité du Conseil général. Lundi soir lors de la séance du législatif, le texte a largement été discuté. Le Conseil communal proposait dans son rapport de refuser l’initiative, et de ne pas proposer de contre-projet. Pour rappel, l’UDC et l’AGORA ont récolté plus de 1’000 signatures dans le cadre de leur initiative. Celle-ci demande que la population élise le Conseil communal au système proportionnel.

Dans son rapport transmis lundi soir, le Conseil communal rappelle que sa position n’a pas changé depuis la fusion en 2009. Il estime que le législatif est plus à même d’élire l’exécutif, car « il a ce rôle de surveiller ce que fait le Conseil communal. Sans mettre en doute l’avis de la population, celle-ci n’a plus de contrôle en cas d’élection » rappelle le Conseil communal Benoit Simon-Vermot. « Le Conseil général devient alors spectateur et n’est plus acteur ». L’exécutif a également rappelé dans son rapport sa volonté de travailler en collège. Il craint qu’une votation par le peuple change cette dynamique et engendre une course au développement d’objectifs personnels afin de se mettre sur le devant de la scène.