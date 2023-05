Quand amour et spiritualité se retrouvent autour d’une table

C’est une première qui peut surprendre. L’Église réformée neuchâteloise met sur pied samedi soir au Château de Colombier un « spi-dating » inclusif ouvert aux personnes hétéros et LGBTIQ+. L’occasion de faire des rencontres amoureuses basées sur une spiritualité commune. Nicole Rochat, organisatrice de l’évènement et responsable cantonale couple, enfance et famille pour l’EREN, précise que « cet évènement est ouvert à ceux pour qui la spiritualité ou la foi chrétienne a une importance particulière dans leur vie ». La pasteure ajoute que les gens qui y participent ne sont pas forcément des paroissiens habituels. « On peut toutefois s’interroger : est-ce que le rôle de l’Église est d’organiser un speed dating ? Pour moi, oui. Dans le sens où le message de Jésus a au centre le fait d’aimer Dieu et d’aimer son prochain comme soi-même. Et aujourd’hui, l’Église célèbre moins de mariage, alors pourquoi ne pas favoriser des rencontres et peut-être en célébrer davantage », espère Nicole Rochat.