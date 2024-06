L’église protestante affine sa stratégie pour lutter contre les abus sexuels

La stratégie de l’église protestante en matière d’abus sexuels n’est pas encore sous toit. La question a largement occupé le Synode de l’Église évangélique réformée de Suisse (EERS) ce lundi après-midi au Château de Neuchâtel.

Les députés y sont réunis depuis dimanche et jusqu’à mardi encore. Ils sont appelés à se prononcer sur un paquet de trois mesures en matière de protection de l’intégrité personnelle. Le premier point concerne un renforcement des mesures de prévention avec la création notamment d’un centre national d’annonce des cas d’abus.

Le deuxième point porte sur le lancement d’une étude sur les abus sexuels qui serait menée par l’Université de Lucerne auprès de 20'000 personnes à travers la Suisse et dont le coût est évalué à 1,6 million de francs.





Format d’enquête remis en question

Certains députés remettent en cause le format d’enquête proposé. À leurs yeux, une étude d’une telle ampleur est du ressort de la Confédération et l’église protestante doit se contenter de sonder ses membres et ses bénévoles. Pierre-Philippe Blaser, vice-président de l’Église évangélique réformée de Suisse, défend le choix qui a été fait. À ses yeux cette « enquête en population générale », comme elle s’intitule, a pour objectif d’obtenir des données quantitatives, mais aussi qualitatives pour cerner les circonstances, le contexte ou encore l’intensité des abus qui auraient été commis.