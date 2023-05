Cressier au cœur d’un exercice militaire d’envergure

La raffinerie de Cressier ou l’aéroport de Genève dans le viseur d’une milice armée. C’est le scénario imaginé par l’exercice militaire LUX 23, lancé par l’Armée suisse le lundi 1er mai, et qui se poursuivra jusqu’au 9 mai. Au total, quelque 4'000 militaires sont mobilisés pour prendre part à cette opération d’envergure qui se déroule en Suisse romande dans les cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel et Berne.





Une protection « indispensable »

Depuis mercredi, c’est en partie à Neuchâtel que l’exercice prend ses quartiers et plus précisément autour de la raffinerie de Cressier. « C’est un site stratégique national, puisque c’est la dernière raffinerie en activité en Suisse. Même s’il n’y a pas de menace à l’heure actuelle, cet exercice est indispensable pour pérenniser la sécurité de cette infrastructure », explique le conseiller d’État en charge de la sécurité, Alain Ribaux. En termes de moyen humain, l’opération nécessite « plusieurs centaines de militaires, des moyens au sol, sur les plans d’eau et de l’observation aérienne », souligne Yvan Keller, chef d’État-Major de la Police neuchâteloise.