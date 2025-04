Une journée d’information sur l’armée pour les femmes

Satisfait du succès des précédentes éditions, le Canton de Neuchâtel organise à nouveau une journée d’orientation pour les Neuchâteloises entre 18 et 27 ans afin de les informer sur le service militaire. L’objectif de cette journée est « de leur présenter les possibilités de s’engager dans l’Armée suisse », explique le Canton dans un communiqué ce mardi.

Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (DESC) souhaite favoriser la représentation des femmes au sein de l’Armée suisse. Ces dernières ne représentent, en 2024, que 1,6% des effectifs, bien qu’il y ait de plus en plus de femmes qui s’engagent.

Lors de cette journée aux locaux du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) à Colombier, les femmes pourront découvrir le processus de recrutement, les différentes fonctions militaires et les possibilités de formation. Des femmes officiers et sous-officiers partageront également leur expérience.

Pour le moment, 50 personnes ont répondu favorablement aux 750 enveloppes d’invitation à cette journée, envoyées en début d’année aux Neuchâteloises nées en 2007. Les jeunes femmes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 5 mai 2025 par email à l’adresse commandant.arrondissement@ne.ch en indiquant leur prénom, nom, adresse et date de naissance, indique encore le communiqué./jja-comm