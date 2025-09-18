Chasseron ne rouvrira pas cet hiver

Armasuisse et l’exécutif de Bullet se sont rencontrés mercredi. Les échanges sont positifs ...
Chasseron ne rouvrira pas cet hiver

Armasuisse et l’exécutif de Bullet se sont rencontrés mercredi. Les échanges sont positifs concernant l’hôtel-restaurant : il devrait rouvrir, mais pas avant le mois d’avril, le temps que l’armée estime la valeur immobilière et stratégique du site.

L'hôtel-restaurant Chasseron ne rouvrira pas avant le mois d'avril. (Photo : Andrea Jeger) L'hôtel-restaurant Chasseron ne rouvrira pas avant le mois d'avril. (Photo : Andrea Jeger)

« Si on veut être objectif, la réouverture sera pour le mois d’avril » : la syndique de Bullet garde néanmoins le sourire. Fabienne Dégailler a rencontré le propriétaire du site, Armasuisse, mercredi. L’hôtel-restaurant au sommet du Nord vaudois ne rouvrira donc pas cet hiver, comme espéré. L’armée poursuit encore l’évaluation immobilière et stratégique du site. Dans une phase transitoire, elle pourrait louer l’immeuble à un exploitant ces prochaines années au travers d’une convention. La commune pourrait ensuite éventuellement racheter le bien immobilier à l’armée sous certaines conditions. Le législatif de la commune aura dans tous les cas sont mot à dire sur ces différentes étapes. Un processus ralenti qui ne freine pas le potentiel futur tenancier : il patiente, nous confirme la syndique. /aju


